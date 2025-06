Onda de frio transforma paisagens no Sul e Sudeste com temperaturas negativas Urupema registra menor temperatura do país; Florianópolis enfrenta frio recorde em 12 anos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 00h12 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h12 ) twitter

Onda de frio no Sul e Sudeste deixa lagos congelados e estradas tomadas pela geada

Uma intensa onda de frio atingiu as regiões Sul e Sudeste do Brasil, causando temperaturas negativas, lagos congelados e estradas cobertas por geada. Urupema, em Santa Catarina, registrou a menor temperatura do país pelo segundo dia consecutivo. Na Serra do Rio do Rastro, o gelo tomou conta da encosta e invadiu a pista, exigindo uma força-tarefa dos policiais militares para liberar a estrada.

Em São Joaquim, o frio intenso congelou árvores. Florianópolis registrou a menor temperatura dos últimos 12 anos devido à primeira onda de frio do inverno. No estado de Santa Catarina, 62 cidades experimentaram temperaturas abaixo de zero durante a madrugada.

No Paraná, General Carneiro enfrentou sete graus negativos. Em Ponta Grossa, a geada cobriu a vegetação enquanto Curitiba viu mudanças no cenário do Parque Barigui. No Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes teve um lago congelado e Gramado viu uma fonte congelar. Porto Alegre passou pela madrugada mais fria de 2025.

No Sudeste, Maria da Fé, em Minas Gerais, registrou três graus negativos com toda a cidade coberta pela geada. Em Itajubá, as roupas congelaram no varal. Em Campinas, no interior de São Paulo, moradores se prepararam para enfrentar as baixas temperaturas com várias camadas de roupa.

Assista ao vídeo - Onda de frio no Sul e Sudeste deixa lagos congelados e estradas tomadas pela geada

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!