Sobe para cinco o número de mortes causadas pelas chuvas no RS

Subiu para cinco o número de mortes causadas pela chuva no Rio Grande do Sul. O corpo de um homem foi encontrado hoje em um córrego no município de Veracruz. A frente fria deve levar mais chuva para o estado nos próximos dias. Vários rios estão acima ou muito próximos da cota de inundação e preocupa os moradores. Para dezenas de famílias, a situação se repete. É preciso tirar os móveis e abandonar as casas na região das ilhas em Porto Alegre. Caminhões do exército, Defesa Civil e voluntários ajudam nos resgates e levam alimentos para quem não quer abandonar a casa.



