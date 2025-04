Operação desarticula fraudes bilionárias no INSS Polícia Federal e CGU cumpriram mandados em todo o país para combater fraudes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h10 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h10 ) twitter

PF e CGU fazem operação de combate a fraudes de mais de R$ 6 bilhões no INSS

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União desarticulou fraudes de mais de R$ 6 bilhões envolvendo descontos ilegais em benefícios do INSS. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores participaram da ação, que cumpriu 211 mandados de busca e apreensão em 13 estados e no Distrito Federal.

A Justiça também determinou o sequestro de bens avaliados em mais de R$ 1 bilhão, incluindo carros de luxo, dinheiro, joias e quadros. As investigações apontaram que associações e sindicatos cobravam mensalidades diretamente dos benefícios dos aposentados e pensionistas sem autorização. Em Sergipe, seis servidores do INSS foram alvos de mandados de prisão temporária, com um deles ainda foragido.

Entre as instituições investigadas está o Sindnapi, cujo vice-presidente é José Ferreira da Silva, conhecido como Freixico, irmão do presidente Lula. Embora não tenha sido alvo direto da operação, o Sindnapi afirmou defender os interesses dos beneficiários do INSS contra fraudes.

