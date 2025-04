Operação em Gaza localiza terrorista ligado ao sequestro da família Bibas Militares israelenses ampliam área de segurança em busca de reféns no norte de Gaza JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/04/2025 - 00h20 (Atualizado em 05/04/2025 - 00h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação na Faixa de Gaza encontra um dos terroristas responsáveis pelo sequestro da família Bibas

Uma operação militar em Gaza resultou na localização de um dos terroristas envolvidos no sequestro da família Bibas, que se tornou um símbolo do sofrimento dos reféns após a invasão do Hamas em outubro de 2023. Durante a operação, a mãe e os dois filhos da família foram mortos, enquanto o pai sobreviveu e foi libertado em uma trégua anterior.

As forças israelenses estão ampliando sua área de segurança no norte de Gaza para encontrar reféns, já que as negociações para um novo cessar-fogo não avançaram. O governo israelense acredita que 24 dos 59 reféns ainda estão vivos. Em ações recentes, um vice-comandante do Hamas e outros extremistas, incluindo um facilitador de financiamento e um produtor de propaganda, foram mortos.

Reféns libertados e familiares de pessoas que ainda estão em cativeiro se reuniram na Casa Branca, em Washington, solicitando medidas para garantir a libertação de todos os reféns.

Assista em vídeo - Operação na Faixa de Gaza encontra um dos terroristas responsáveis pelo sequestro da família Bibas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!