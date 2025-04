São Paulo e Rio de Janeiro preparam gabinetes de crise para enfrentar grande volume de chuvas

Autoridades do Rio de Janeiro e de São Paulo prepararam gabinetes de crise para enfrentar o grande volume de chuva previsto para este fim de semana em parte do Sudeste. Em São Paulo, representantes da Defesa Civil Estadual, de concessionárias de energia e de abastecimento de água, além dos bombeiros, se reuniram para monitorar a formação da tempestade em tempo real e coordenar ações emergenciais nos municípios. Toda essa mobilização é devido ao grande risco de transbordamento de rios, alagamento de vias e deslizamento de encostas na região metropolitana de São Paulo e no litoral. O Instituto Nacional de Meteorologia colocou a região em alerta vermelho até sábado (5).



Já no Rio de Janeiro, Duque de Caxias decretou estado de alerta extremo após ruas alagadas e a interdição de um trecho da BR-040, causando engarrafamentos de mais de 10 km. Na Região Serrana, Petrópolis e Teresópolis estão em atenção máxima, com previsão de chuvas três vezes acima do normal, levando à suspensão das aulas e ao decreto de ponto facultativo. O governador Cláudio Castro foi a Petrópolis acompanhar a situação Pedro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!