Segurança de agência bancária mata cliente após discussão por demora no atendimento, na Bahia

O segurança de uma agência bancária atirou e matou um cliente na região metropolitana de Salvador, na Bahia. O motivo foi uma discussão pela demora no atendimento. As imagens da câmera de segurança mostram o cliente exaltado dentro da agência. Ele discutiu com o gerente devido à demora no atendimento. O segurança do banco tentou conter o homem e foi agredido com um tapa no rosto. O vigilante reagiu e atirou contra Sidnei de Souza, de 43 anos. Ele foi socorrido pelo SAMU, mas morreu no hospital. O segurança do banco foi preso em flagrante. Em depoimento, ele disse que agiu em legítima defesa. Jeanderson de Souza teve a arma apreendida e foi autuado pelo crime de homicídio.



