Operação israelense elimina comandante iraniano em meio a tensões crescentes Conflito entre Israel e Irã se intensifica com ataques mútuos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 00h34 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h34 ) twitter

Exército israelense mata o principal comandante militar do Irã

O exército israelense conduziu uma operação que resultou na morte do principal comandante militar do Irã e próximo ao aiatolá Ali Khamenei. As ações devem continuar por duas semanas com novos alvos nucleares no Irã.

Em retaliação, o Irã lançou mais de 30 mísseis contra Israel, atingindo principalmente a região central, onde cinco pessoas ficaram feridas. Sirenes soaram em várias áreas para alertar a população.

Na cidade de Haifa, um hospital subterrâneo abrigou o nascimento de trigêmeas em segurança durante os ataques. Israel relatou ter destruído 40% dos lançadores de mísseis iranianos, enquanto o Irã afirmou ter atingido uma sede do Mossad. Israel não confirmou essa informação.

O governo israelense planeja atacar a central nuclear de Fordow e solicitou bombas antibunker aos EUA. Em Teerã, congestionamentos ocorreram após Donald Trump aconselhar moradores a deixarem a cidade devido à escalada dos conflitos.

