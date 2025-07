Operação policial desmantela rede de aliciamento de adolescentes Pedro Henrique Lourenço é preso na baixada fluminense por crimes virtuais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 21h48 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h48 ) twitter

Adolescentes eram obrigadas a se mutilar para impedir divulgação de fotos íntimas nas redes

Uma operação policial realizada no Rio de Janeiro e em outros sete estados, além do Distrito Federal, resultou na prisão de cinco suspeitos de aliciar adolescentes. As vítimas, com idades entre 11 e 19 anos, eram coagidas a se mutilarem sob ameaça de terem suas fotos íntimas divulgadas nas redes sociais. A investigação começou em abril após a denúncia de uma mãe preocupada com as ameaças feitas à sua filha.

Pedro Henrique Lourenço, um soldado da aeronáutica de 20 anos, foi preso em sua casa na baixada fluminense. Ele é acusado de usar aplicativos de encontro para abordar as jovens e forçá-las a participar de desafios extremos. Durante a operação, foram apreendidos computadores e equipamentos eletrônicos contendo mais de 200 mil arquivos de fotos e vídeos.

Além de Pedro Henrique, outras quatro pessoas foram presas. Os suspeitos enfrentarão acusações de tortura, racismo e crimes virtuais. A polícia destaca a importância da supervisão parental sobre as atividades online dos jovens para evitar que crimes semelhantes ocorram.

