Operação policial em Manguinhos prende dez suspeitos

RESUMO DA NOTÍCIA Operação policial em Manguinhos prendeu dez suspeitos e matou um criminoso.

Confronto com o Comando Vermelho resultou em troca de tiros e três pessoas baleadas.

Forças de segurança apreenderam drogas, armas e recuperaram veículos roubados.

Um filhote de jacaré foi encontrado em imóvel usado por traficantes e levado à delegacia de proteção ambiental.

Dez pessoas são presas em operação contra traficantes do CV na comunidade de Manguinhos, no RJ

Uma operação policial na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, resultou na prisão de dez pessoas e na morte de um suspeito durante confronto com criminosos do Comando Vermelho. A facção é conhecida por aterrorizar moradores e roubar cargas na região.

O confronto levou à troca de tiros, barricadas incendiadas e três pessoas baleadas que foram socorridas em um hospital próximo. Devido à violência, a Fundação Oswaldo Cruz reforçou sua segurança após funcionários ficarem no meio do tiroteio.

A operação também resultou na apreensão de drogas, pistolas e fuzis, além da recuperação de veículos roubados. Uma carga de óleo lubrificante foi recuperada dois dias após o roubo. Um filhote de jacaré foi encontrado em um imóvel usado pelos traficantes e encaminhado à delegacia de proteção ao meio ambiente.

