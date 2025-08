Governo brasileiro ainda acredita ser possível reverter tarifaço

O governo ainda aposta no diálogo para reverter o tarifaço de 50% aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, que vai começar no dia seis de agosto. A intenção do governo é evitar a taxação extra a todos os produtos brasileiros. A avaliação é que a isenção de cerca de 700 itens é um bom ponto de partida para as negociações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário de tesouro dos Estados Unidos, devem se reunir nos próximos dias.



