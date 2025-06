Operação policial prende suspeitos de tráfico internacional de animais Acidente com ônibus no Rio deixa dezenas de feridos após tombamento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 00h21 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h21 ) twitter

Minuto JR: Polícia prende 16 suspeitos de tráfico internacional de animais silvestres

Uma operação policial resultou na prisão de 16 suspeitos envolvidos no tráfico internacional de animais silvestres. A ação ocorreu no Paraná e em outros três estados, com mais de mil animais resgatados, incluindo cobras, lagartos, araras, macacos e axolotes.

No Rio de Janeiro, a polícia realizou uma perícia em uma praça onde uma bomba explodiu no último domingo. A suspeita é que o artefato tenha sido lançado por um drone operado por traficantes rivais.

Ainda no Rio, um acidente com um ônibus deixou 33 pessoas feridas após o veículo tombar em uma avenida da zona oeste e cair em um canal. O sindicato das empresas de ônibus aguarda os resultados da perícia e está prestando assistência às vítimas enquanto a polícia investiga as causas do acidente.

