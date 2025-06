Operações policiais no Rio de Janeiro desmantelam crime organizado Ações resultam em confrontos armados e prisões de líderes do tráfico JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h18 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h18 ) twitter

Polícia apreende sete fuzis em operação no RJ que terminou em tiroteio

Duas operações policiais no Rio de Janeiro visaram combater o crime organizado com resultados significativos. No Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, a Polícia Militar enfrentou barricadas erguidas por criminosos, resultando na morte de quatro suspeitos, incluindo Caio Leandro Lopes da Silva, conhecido como Scalpe, líder do tráfico local. Durante a operação, sete fuzis e uma quantidade significativa de drogas foram apreendidos.

Em outra ação na zona portuária do Rio, a Polícia Civil prendeu Luiz Alberto Santos de Moura, apelidado de Bob do Caju. Suspeito de chefiar o tráfico na zona norte, ele também estava envolvido em roubos de cargas valiosas. Bob do Caju foi localizado em sua residência após um período de monitoramento e possui um histórico criminal extenso.

