Polícia Civil realiza operação no Rio de Janeiro em busca de envolvidos em morte de agente do Core

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta segunda-feira (16) uma ação que deixou pelo menos um morto e seis pessoas presas. A operação teve como alvos os suspeitos de envolvimento na morte do policial civil João Pedro Marquini . A ação ocorreu na Ladeira dos Tabajaras, entre Copacabana e Botafogo, na zona sul carioca e provocou tiroteio na região.



Os alvos atuam em uma organização criminosa responsável pela distribuição de drogas e controle territorial da comunidade, sendo atualmente controlada pelo Comando Vermelho , que segundo as investigações tem uma estrutura hierárquica, com funções bem definidas. Entre os crimes atribuídos aos investigados está o latrocínio do policial João, que era agente da Core.



O agente era casado com uma juíza e foi vítima de um latrocínio, em março, na zona oeste do Rio. João Pedro faleceu após ser baleado com cinco tiros de fuzil ao tentar salvar a esposa durante a tentativa de assalto.