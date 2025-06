Operário desaparecido há dois meses encontrado em árvore na Base Aérea de Salvador Sérgio Rodrigo resiste ao resgate após surto psicótico JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h07 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h07 ) twitter

Operário desaparecido há dois meses estava escondido em cima de uma árvore em Salvador (BA)

Após mais de dois meses desaparecido, Sérgio Rodrigo, de 29 anos, foi encontrado no topo de uma árvore na Base Aérea de Salvador. Em surto psicótico, ele se recusou a descer apesar das negociações que já duram mais de 30 horas. Sérgio, natural de São Luís (MA), trabalhava em uma empresa de energia na Bahia antes de desaparecer após um desentendimento no trabalho. Durante o embarque para casa no aeroporto de Salvador, ele fugiu para a mata.

O Corpo de Bombeiros está conduzindo uma operação para resgatá-lo, enfrentando desafios como pedras arremessadas por Sérgio que feriram um bombeiro. Mesmo com a chegada de sua mãe e esposa para ajudar nas negociações, Sérgio continua resistente no topo da árvore.

