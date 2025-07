Ozzy Osbourne, ícone do rock, morre aos 76 anos Fundador do Black Sabbath enfrentava complicações do Parkinson desde 2020 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h55 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h55 ) twitter

Cantor britânico Ozzy Osbourne morre aos 76 anos

O cantor britânico Ozzy Osbourne faleceu aos 76 anos, conforme anunciado por sua família. Conhecido por sua contribuição ao rock, ele fundou o grupo Black Sabbath no final dos anos 60 e seguiu em carreira solo após deixar a banda devido ao uso excessivo de drogas.

Além de sua carreira musical, Ozzy estrelou um reality show sobre sua família e vida pessoal na televisão americana. Em sua última apresentação, no início do mês, ele precisou cantar sentado devido à saúde debilitada. Desde 2020, Ozzy lidava com as complicações da doença de Parkinson.

