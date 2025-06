Pai de Neymar anuncia intenção de renovar contrato com Santos Renovação depende do interesse do jogador; clube quer extensão por mais um ano JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 22h35 (Atualizado em 09/06/2025 - 22h35 ) twitter

Pai de Neymar e presidente do Santos afirmam que querem estender contrato do jogador por mais um ano

A renovação do contrato de Neymar com o Santos está próxima de ser concluída. Durante o lançamento do novo Centro de Treinamento das categorias de base do clube, o pai do jogador e o presidente do Santos manifestaram o desejo de estender o contrato do craque por mais um ano. Neymar, que atualmente está com Covid-19, não compareceu ao evento, mas seu pai destacou que a assinatura do novo contrato depende do interesse do jogador.

Além disso, foi anunciado um projeto para um novo local de treino e a construção de um estádio em Praia Grande, com capacidade para 25 mil pessoas. Este projeto será financiado pela empresa de Neymar em parceria com a iniciativa privada, sem custos para o clube.

