Países ampliam restrições à carne de aves do Brasil Surto de gripe aviária no RS leva Albânia, Namíbia e Índia a suspenderem importações JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/05/2025 - 01h48 (Atualizado em 24/05/2025 - 01h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Países suspendem importação de carne de aves do Brasil após casos de gripe aviária no RS

Após a identificação de um surto de gripe aviária no Rio Grande do Sul, Albânia, Namíbia e Índia suspenderam a importação de carne de aves do Brasil. No total, 41 países impuseram algum tipo de restrição, com 23 deles parando totalmente de importar o produto brasileiro. Outros 16 países optaram por interromper as compras especificamente das carnes provenientes do estado gaúcho.

O município de Montenegro, onde o foco foi detectado, levou dois países a barrar apenas as compras das granjas locais. O Brasil está investigando atualmente 17 suspeitas de contaminação em diversas regiões.

Assista em vídeo - Países suspendem importação de carne de aves do Brasil após casos de gripe aviária no RS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!