Brasileira é enganada em relacionamento virtual e é presa na Colômbia por tráfico de drogas

Uma brasileira está presa há seis meses, na Colômbia, por tráfico de drogas. Ela tentava embarcar para Paris com pacotes de cocaína. Segundo a família, a mulher foi enganada pelo homem com quem se relacionava virtualmente havia dois anos. Ela não sabia que estava levando a droga na bagagem. Maria das Dores tem 65 anos e mantinha o relacionamento virtual desde 2023.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!