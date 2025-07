Perícia confirma sobriedade de vítimas em atropelamento fatal no ABC Paulista Motorista dirigia a 108 km/h em São Caetano do Sul; limite era de 60 km/h JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 23h33 (Atualizado em 28/07/2025 - 23h33 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Isabela Regis e Isabelle Costa foram atropeladas em São Caetano do Sul.

A perícia confirmou que as vítimas não estavam sob efeito de álcool ou drogas.

O motorista, Breno dos Santos, dirigia a 108 km/h, acima do limite de 60 km/h.

Breno enfrenta acusações de duplo homicídio qualificado e pode pegar até 24 anos de prisão.

Amigas que morreram atropeladas no ABC Paulista não consumiram drogas, aponta perícia

Isabela Regis e Isabelli Costa foram atropeladas enquanto atravessavam uma faixa de pedestres em São Caetano do Sul. A perícia confirmou que as jovens não haviam consumido álcool ou drogas antes do acidente. Breno dos Santos, de 26 anos, dirigia a 108 km/h, excedendo o limite local de 60 km/h.

O motorista tinha um histórico preocupante: acumulava 71 pontos na carteira de habilitação e já havia recebido 12 multas por excesso de velocidade. Ele enfrenta acusações de duplo homicídio qualificado e está detido desde o dia do acidente. A defesa solicitou laudos toxicológicos das vítimas, que confirmaram a ausência de substâncias ilícitas.

O julgamento por júri popular ainda depende de um laudo complementar, mas se condenado, Breno pode cumprir até 24 anos de prisão.

