PF prende esposa de investigador após delação de empresário Danielle Bezerra dos Santos estava foragida desde fevereiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 00h24 (Atualizado em 05/06/2025 - 00h24 )

A Polícia Federal prendeu Danielle Bezerra dos Santos, esposa do investigador Rogério Felício. Ela foi acusada na delação do empresário Vinícius Gritzbach e estava foragida desde fevereiro, após sua prisão ser solicitada pelo Ministério Público.

Vinícius Gritzbach, executado no Aeroporto de Guarulhos no final do ano passado, alegou que Rogério Felício teria se apropriado de seus relógios de luxo após uma operação policial. As investigações indicam que Daniele colaborou com o marido em atividades ilegais. Além disso, ela já foi casada com outros dois criminosos. A defesa do casal não se manifestou sobre as acusações.

PF prende a esposa de investigador denunciado na delação de Vinícius Gritzbach

