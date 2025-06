Turco é investigado por participar de esquema que usa o Brasil como rota para entrada ilegal nos EUA

Um turco que vive no Brasil é investigado por fazer parte de um esquema que usa o brasil como rota de passagem para entrada ilegal nos Estados Unidos. Ao menos oito pessoas levadas pela quadrilha foram presas na fronteira com o México. O turco morava na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Na casa dele, também foi encontrada uma arma falsa. Segundo as investigações, ele ajudava migrantes ilegais a irem para o México, e de lá, cruzarem a fronteira ilegalmente para os Estados Unidos.



