PIB do Brasil cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025 Agropecuária impulsiona economia em meio a condições climáticas favoráveis JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/05/2025 - 00h12 (Atualizado em 31/05/2025 - 00h12 )

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação aos três meses finais de 2024, com a agropecuária liderando esse avanço econômico graças a condições climáticas favoráveis e alta produtividade. Em relação ao mesmo período do ano anterior, a economia avançou 2,9%.

A indústria registrou um crescimento de 2,4%, enquanto o setor de serviços aumentou em 2,1%. O mercado de trabalho também desempenhou um papel crucial ao estimular o consumo das famílias. Uma empresa contratou recentemente 185 funcionários, destacando o fortalecimento econômico.

O desempenho brasileiro superou economias como China, Estados Unidos e Japão, que enfrentaram retrações no mesmo período. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento celebrou o resultado positivo do PIB e previu impactos benéficos como a redução da inflação devido à queda do dólar para R$ 5,70. Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou os efeitos positivos sobre empregos e renda no país.

