Governo federal lança programa para reduzir fila por atendimento médico especializado

O governo federal lançou, nesta sexta-feira (30), um programa para tentar reduzir a fila de espera por atendimento médico especializado em todo o Brasil. A medida provisória que lançou o Agora tem Especialistas foi assinada pelo presidente Lula. O programa vai tentar reduzir a fila de espera por consultas com médicos especialistas no SUS por meio de contratos com clínicas particulares, ampliação dos turnos nos hospitais públicos, transporte de pacientes e carretas de atendimento móvel. Serão seis áreas prioritárias: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!