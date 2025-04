Piloto desaparecido no Pará é encontrado após seis dias Marcelo Muniz foi localizado por indígenas em área remota JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 01h54 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corpo do piloto de um avião de pequeno porte é encontrado no Pará após seis dias de buscas

O corpo de Marcelo Muniz, piloto de 58 anos, foi encontrado no Pará após seis dias de buscas. Ele estava desaparecido desde 16 de abril, quando seu avião de pequeno porte decolou de um garimpo em Oriximiná com destino a uma pista a cerca de 61 quilômetros.

Antes do desaparecimento, Marcelo comunicou problemas no motor do avião à família e à Força Aérea Brasileira via telefone por satélite. Ele também enviou vídeos mostrando falhas na aeronave. Indígenas localizaram o avião e o corpo em uma área de mata fechada próxima à fronteira entre Brasil e Guiana.

A região onde ocorreu o acidente é remota e de difícil acesso, complicando as operações de busca devido à falta de infraestrutura adequada para aviação.

Assista em vídeo - Corpo do piloto de um avião de pequeno porte é encontrado no Pará após seis dias de buscas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!