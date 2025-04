Excesso de açúcar no organismo pode aumentar o risco de câncer de pulmão, mostra estudo

Um estudo inédito concluiu que o excesso de açúcar no organismo pode aumentar o risco de câncer de pulmão. De acordo com os cientistas, uma molécula que reserva glicose no nosso corpo pode acelerar a formação de tumores no órgão respiratório. O câncer de pulmão, geralmente, é associado ao tabagismo ou à poluição do ar que, comprovadamente, contribuem para o desenvolvimento de tumores. Saiba mais.



