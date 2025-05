Polícia busca suspeito por morte de policial em operação na Cidade de Deus Sepultamento ocorre em meio a bloqueios e violência na comunidade JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 21h46 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h46 ) twitter

Polícia procura por criminoso que matou PM em operação na Cidade de Deus, no RJ

A Polícia Civil está à procura do responsável pela morte do policial José Antônio de Lourenço durante uma operação na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O agente foi sepultado nesta terça-feira (20), enquanto a comunidade enfrentava bloqueios causados por barricadas incendiadas por criminosos.

Apesar do patrulhamento reforçado, as ruas continuaram obstruídas, impactando o acesso à região. Durante o incidente, um passageiro teve que remover caçambas de lixo para liberar uma via. A Polícia Militar foi acionada para garantir os acessos à comunidade.

O ataque ao policial ocorreu enquanto ele atuava na CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. O suspeito teria disparado de trás de um muro usado por criminosos como refúgio. A violência levou ao fechamento de trinta escolas municipais na Cidade de Deus e Gardenha Azul.

Desde o início do ano, o Rio de Janeiro e sua região metropolitana contabilizam a morte de vinte e nove agentes de segurança. A polícia continua as buscas pelo autor do disparo.

