Polícia Civil busca vítimas de roubo de alianças em São Paulo

Polícia de SP procura vítimas de roubo de alianças para devolver as joias aos proprietários

A Polícia Civil de São Paulo está em busca de vítimas de roubo de alianças para devolver as joias apreendidas em uma operação no início de maio de 2025. A ação resultou na recuperação de 16 alianças de ouro, que estão sob custódia do Departamento de Investigações Criminais. Para reivindicar as peças, as vítimas devem apresentar provas como boletins de ocorrência, fotos ou certidões de casamento com inscrições correspondentes nas joias.

Até agora, cerca de 50 pessoas procuraram a delegacia na tentativa de identificar suas alianças, mas nenhuma conseguiu comprovar a propriedade. A polícia também apreendeu joias avaliadas em R$ 2,7 milhões durante a operação. Dez comerciantes estão sendo investigados.

A Secretaria da Segurança Pública destacou um aumento significativo nos roubos e furtos devido à alta do preço do ouro. No primeiro trimestre deste ano, foram registrados 1.635 casos, um aumento de 77% em relação ao mesmo período do ano anterior.

