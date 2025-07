Polícia Civil recupera e devolve celulares roubados no Rio Ação combate comércio ilegal e conscientiza sobre riscos de compras inseguras JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 00h01 (Atualizado em 23/07/2025 - 00h01 ) twitter

Cerca de 1,4 mil celulares roubados são devolvidos para os donos no RJ

Uma operação realizada pela Polícia Civil no Rio de Janeiro resultou na devolução de cerca de 1.400 celulares roubados ou furtados a seus legítimos donos. A ação visa combater a venda ilegal de dispositivos móveis e alertar sobre os riscos associados à compra de aparelhos sem comprovação de origem.

Os celulares foram rastreados com a ajuda das operadoras antes de serem submetidos à perícia e entregues aos proprietários. Desde maio, a operação resultou na prisão de 270 pessoas e na recuperação de mais de 4.700 aparelhos. De janeiro a maio deste ano, mais de 30 mil casos de roubo ou furto foram registrados no estado do Rio, um aumento significativo em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Um aplicativo foi lançado para registrar o número de identificação dos aparelhos, permitindo que compradores verifiquem a procedência antes da aquisição.

