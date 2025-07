Polícia descobre laboratório de drogas no RJ; tiroteio interrompe serviços Confronto deixa feridos e unidades de saúde fechadas no Rio de Janeiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h34 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h34 ) twitter

RJ: Policiais encontram laboratório para produção de cocaína e estufa com 300 pés de maconha

No Rio de Janeiro, uma operação policial revelou um laboratório para a produção de cocaína e uma estufa com 300 pés de maconha. Durante o confronto com traficantes, um morador foi atingido por uma bala perdida e dois suspeitos ficaram feridos. Cinco unidades de saúde precisaram suspender o atendimento devido ao tiroteio.

O conflito começou nas primeiras horas do dia com barricadas incendiadas. A inteligência da Polícia Militar descobriu que traficantes do Espírito Santo estavam escondidos no Complexo da Maré, ligados à facção Terceiro Comando Puro. O laboratório funcionava de forma automatizada em um prédio de três andares.

Simultaneamente, na comunidade da Primavera, na Zona Norte, a Polícia Civil conduziu uma operação contra a mesma quadrilha. Um suspeito foi preso e 12 veículos roubados foram recuperados. As investigações continuam para identificar o responsável pelos locais de produção dos entorpecentes.

