Polícia descobre rota compartilhada por Comando Vermelho e PCC Prisões realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo desarticulam esquema de tráfico 03/07/2025 - 21h52

Polícia descobre que Comando Vermelho e PCC usam a mesma rota para o tráfico de drogas e armas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou que as facções Comando Vermelho e PCC utilizam a mesma rota para o tráfico de drogas e armas. Gustavo Miranda de Jesus, suspeito de ser um dos principais operadores financeiros do Comando Vermelho, foi preso na Pavuna, zona norte do Rio. Ele é acusado de lavar mais de R$ 250 milhões provenientes do tráfico.

Além de Gustavo, Ana Lúcia Ferreira foi detida em Taubaté, interior de São Paulo. Ela é apontada como responsável pela articulação da rota de tráfico para o Comando Vermelho. As investigações indicam que o caminho usado pelas facções passa por Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, culminando no Rio de Janeiro.

Durante a operação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos, resultando na apreensão de documentos, joias e dinheiro. Um terceiro suspeito, Luiz Eduardo Grego, conhecido como Cocão, não foi localizado. Ele estaria sendo preparado por Ana Lúcia para assumir negociações relacionadas ao tráfico. As defesas dos detidos não foram contatadas para comentar o caso.

