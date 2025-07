Chelsea, da Inglaterra, anuncia brasileiro João Pedro para reforçar o ataque

O Chelsea, da Inglaterra, anunciou um reforço importante para o ataque: o brasileiro João Pedro, que mal chegou e já pode estrear contra o Palmeiras, no Mundial de Clubes. O atleta já está nos Estados Unidos e foi inscrito no Mundial. O jogador, de 23 anos, foi revelado pelo Fluminense e estava jogando no Brighton, da Inglaterra.



