Polícia desmonta esquema de fraude no transporte do Rio de Janeiro Criminosos usavam bilhetes intermunicipais para registrar viagens fictícias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h19 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h19 )

Polícia investiga fraude milionária no transporte público do RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando uma fraude milionária no sistema de transporte público intermunicipal. Criminosos utilizavam bilhetes de transporte para registrar viagens inexistentes e desviar dinheiro das passagens.

As autoridades cumpriram nove mandados de busca e apreensão, focando em permissionários e representantes de cooperativas de vans. O esquema criminoso envolvia linhas de transporte entre o centro do Rio e a Baixada Fluminense. Em um exemplo identificado, 34 passagens foram validadas em uma hora em uma van com capacidade para apenas 15 passageiros, sem que houvesse embarque real.

A investigação também revelou movimentações financeiras suspeitas nas contas dos envolvidos. Um dos líderes do esquema movimentou mais de um milhão de reais em seis meses, com R$ 259 mil em espécie. Além de documentos, computadores e celulares, a polícia apreendeu um veículo e prendeu uma pessoa em flagrante por porte de arma. Os crimes investigados incluem organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.

Assista em vídeo - Polícia investiga fraude milionária no transporte público do RJ

