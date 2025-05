Conselho do Corinthians se reúne para votar o impeachment do presidente Augusto Melo

O Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu para votar o processo de impeachment do presidente Augusto Melo, por suspeita de irregularidades no contrato com uma ex-patrocinadora do Timão. Em pronunciamento, ele deixou claro que não renunciaria ao cargo. Confira os detalhes.



