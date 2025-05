Acidentes de trânsito provocam 20 internações por hora na rede pública de saúde do país

No Brasil, 20 pessoas são internadas a cada hora no SUS por causa de acidentes de trânsito. Em São Paulo, 92% dos atendimentos médicos por causa desses acidentes envolveram motocicletas. De acordo com dados do Ministério da Saúde analisados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, em 2024 foram gastos cerca de R$ 257,5 milhões com motociclistas vítimas de acidente de trânsito. Esse número corresponde a 57% das despesas diretas do SUS com internações por acidentes de transporte.



