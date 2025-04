Polícia do RJ encontra toneladas de cobre furtado ligadas ao crime organizado Empresas de reciclagem e metalúrgicas envolvidas em esquema criminoso no Rio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 23h29 (Atualizado em 24/04/2025 - 23h29 ) twitter

Polícia do RJ encontra 200 toneladas de fios de cobre furtados em galpão de empresa

A Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu uma conexão entre empresas de reciclagem e metalúrgicas com o crime organizado. Durante a operação, foram encontradas 200 toneladas de fios de cobre furtados em um galpão na zona norte da cidade.

Os cabos eram retirados de áreas subterrâneas administradas por concessionárias de serviços públicos durante a madrugada. Criminosos usavam caminhões e uniformes falsos para realizar os furtos, enquanto traficantes escoltavam os veículos e dividiam os lucros da venda do cobre.

A investigação revelou que sete pessoas foram presas no Rio e uma em São Paulo, todas ligadas a uma organização criminosa que também utilizava empresas de fachada para lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias e bens dos investigados, com movimentações financeiras superiores a R$ 200 milhões. Nos primeiros três meses do ano, mais de 58 quilômetros de cabos foram furtados no estado, afetando serviços essenciais como hospitais, escolas e transporte público.

