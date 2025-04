Polícia reconstitui assassinato da adolescente Vitória em Cajamar, SP

O Jornalismo da Record conseguiu com exclusividade os laudos que mostram os detalhes da morte da adolescente Vitória Regina, em fevereiro. Nesta quinta-feira (24), a Polícia Civil fez as reconstituições do crime em Cajamar, na Grande São Paulo. Maicol Sales dos Santos, único suspeito preso, obteve na Justiça a autorização para não participar da reconstituição. Os relatórios confirmaram a presença de material genético da adolescente no carro e na casa de Maicol.



