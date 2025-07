Polícia espanhola resgata mulheres de rede de exploração sexual Operação desmantela organização criminosa em várias cidades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h56 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia espanhola resgata 162 mulheres vítimas de exploração sexual

A polícia espanhola realizou uma operação em larga escala que resultou no resgate de 162 mulheres vítimas de exploração sexual. As vítimas, majoritariamente sul-americanas, eram forçadas a se prostituir em propriedades controladas por uma organização criminosa.

Os locais eram equipados com câmeras de segurança para vigilância constante das mulheres. A organização tinha uma hierarquia definida e funções específicas entre seus membros. Além de explorar as vítimas, os responsáveis retinham o dinheiro dos clientes e ofereciam drogas. No total, 37 suspeitos foram presos durante a operação.

Assista ao vídeo - Polícia espanhola resgata 162 mulheres vítimas de exploração sexual

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!