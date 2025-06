Polícia Federal investiga esquema ilegal de armas em Goiás Operação começou após prisão em Goiânia e revela comércio com facções criminosas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/06/2025 - 01h46 (Atualizado em 14/06/2025 - 01h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia investiga esquema ilegal de compra de armas em Goiás

A Polícia Federal está investigando um esquema ilegal de compra e venda de armamentos que opera em diversos estados do Brasil. A investigação teve início após a prisão de um homem em Goiânia no ano passado, que transportava pistolas e fuzis russos AK-47 com destino ao Rio de Janeiro.

Durante a operação, foram cumpridos 22 mandados de busca em Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em uma das buscas, um fuzil banhado a ouro foi encontrado, além de imóveis modestos que sugerem o uso de laranjas para ocultar os verdadeiros responsáveis pelo esquema.

As armas desviadas pelo grupo abastecem facções criminosas em todo o país. As investigações avançaram quando os investigadores identificaram que as armas apreendidas apareceram no sistema de controle de compra e venda de armamentos da Polícia Federal e do Exército, indicando a tentativa de regularizar o estoque físico e virtual das armas.

Assista ao vídeo - Polícia investiga esquema ilegal de compra de armas em Goiás

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!