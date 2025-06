Israel x Irã: líderes europeus manifestam preocupação com escalada do conflito no Oriente Médio

Líderes europeus manifestaram preocupação com uma escalada do conflito no Oriente Médio. Embaixadas israelenses e serviços consulares ao redor do mundo foram fechados por motivos de segurança. O governo russo, aliado do Irã, se ofereceu como mediador do conflito. Segundo o Kremlin, o presidente Putin conversou por telefone, separadamente, com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e também com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.



