Polícia Federal prende policial civil e empresário por vazamento de informações Operação revela esquema de corrupção com base em celular de investigador JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 23h59 (Atualizado em 25/06/2025 - 23h59 )

Polícia prende mais um policial civil suspeito de vazar informações sigilosas de investigações

A Polícia Federal prendeu um policial civil e um empresário em São Paulo, suspeitos de envolvimento em um esquema de vazamento de informações confidenciais. As investigações indicam que as informações cruciais da operação foram extraídas do celular do investigador Marcelo Marques de Souza, conhecido como Bombom.

Marcelo Souza, acusado de corrupção e extorsão, foi delatado por Vinícius Gritzbach, assassinado no Aeroporto de Guarulhos. A perícia no celular de Souza revelou conversas que indicam um esquema de pagamento de propina. Marcelo Souza e Sérgio Ribeiro teriam recebido propina para encerrar um caso contra uma empresa e violar o sigilo de uma investigação, beneficiando um advogado.

O empresário Roberval Andrade teria negociado com Souza para evitar investigações e obter vantagens, incluindo a liberação de um helicóptero apreendido. As defesas de Marcelo Souza e Roberval Andrade afirmam não ter acesso ao processo, enquanto o advogado de Sérgio Ribeiro não se manifestou.

Assista ao vídeo - Polícia prende mais um policial civil suspeito de vazar informações sigilosas de investigações

