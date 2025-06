Selic deve permanecer alta nos próximos meses, projeta comitê do Banco Central

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, do Banco Central, foi divulgada hoje (24) e indica que a taxa básica de juros deve permanecer alta nos próximos meses. O documento revela o motivo que o Copom aumentou - pela sétima vez seguida - a taxa básica de juros, que chegou a 15% ao ano. De acordo com a ata, o comitê elevou a Selic, "avaliando que a economia ainda apresenta resistência, o que dificulta aproximar da meta da inflação e requer maior aperto monetário". O Banco Central ressaltou também que o cenário mostra "pressões no mercado de trabalho". O Banco Central destaca ainda uma preocupação com as contas públicas. O debate sobre o orçamento e a redução dos gastos tributários tem o potencial de afetar a percepção sobre a dívida pública e impactar os juros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!