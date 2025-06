De volta ao São Paulo, Hernán Crespo é apresentado como novo técnico do clube

O argentino Hernán Crespo está de volta ao São Paulo. Ele foi apresentado nesta terça (24) como o novo técnico do clube. Crespo tirou o Tricolor paulista da fila, em 2021, e deixou saudade nos torcedores. Agora, o foco do novo comandante é a recuperação do time no Campeonato Brasileiro. Confira!



