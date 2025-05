Polícia investiga morte de jovem de 19 anos baleado por PM após perseguição em SP Na declaração de óbito consta que ele morreu por causa da hemorragia, com dois tiros JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 22h41 (Atualizado em 20/05/2025 - 22h41 ) twitter

Em São Paulo, a polícia está investigando a morte de Natanael, um jovem de 19 anos baleado por um policial militar após uma perseguição na Zona Sul. A perseguição começou quando Natanael, sem capacete e com a placa da moto tampada, não obedeceu à ordem de parada dos policiais. Ele entrou na casa onde morava com a família antes de ser atingido pelos disparos.

Os policiais alegaram que a motocicleta estava com a placa tampada e que Natanael não tinha carteira de habilitação. O caso foi inicialmente registrado como morte decorrente de intervenção policial, mas depois alterado para homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

Além da arma do policial envolvido, foi encontrada uma arma sem registro e com numeração raspada, que a família afirma não pertencer ao jovem. Os três policiais foram afastados enquanto as câmeras corporais são analisadas pela investigação.

O governador comentou sobre o caso, afirmando que não tolerará desvios de conduta pela polícia. Natanael não tinha antecedentes criminais e deixa uma filha pequena.

