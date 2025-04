Polícia investiga morte por eletrocussão em pesqueiro de Goiânia Matheus Rodrigues Vaz morreu após choque; irmão tentou socorrê-lo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 00h02 (Atualizado em 08/04/2025 - 00h02 ) twitter

Polícia investiga morte de jovem que foi eletrocutado em pesqueiro de Goiânia

A Polícia Civil de Goiânia investiga a morte de Matheus Rodrigues Vaz, de 20 anos, que sofreu uma descarga elétrica fatal ao tocar na estrutura metálica de uma tenda em um pesqueiro. Seu irmão mais novo, de apenas 10 anos, tentou socorrê-lo e também foi atingido pela eletricidade. Matheus foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A família aguarda esclarecimentos sobre as causas do acidente e acredita que houve falhas na instalação elétrica do local. A defesa do pesqueiro não se pronunciou sobre o ocorrido. No ano passado, foram registradas no Brasil 759 mortes por eletrocussão, um aumento de mais de 12% em relação ao ano anterior; em Goiás, ocorreram 38 dessas mortes.

A perícia será fundamental para determinar as condições da estrutura e verificar possíveis negligências humanas no caso.

Assista em vídeo - Polícia investiga morte de jovem que foi eletrocutado em pesqueiro de Goiânia

