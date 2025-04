Veja a previsão do tempo para esta terça (8) em todo o Brasil

Em Porto Alegre (RS), tem alerta para temporais com raios e ventania. Em São Paulo, a terça-feira (8) é com predomínio de sol e pode chover à noite. Em Salvador (BA), as pancadas podem vir com raios ainda pela manhã. Temperaturas mais amenas são esperadas nos próximos dias, apenas em algumas cidades da região Sul. No restante do país, volta a esquentar. Nesta terça, a circulação de ventos em níveis mais elevados da atmosfera favorece o retorno dos temporais entre os estados da região Sul. Entre o Amazonas, Acre e Rondônia, as instabilidades continuam associadas ao calor e a umidade.



