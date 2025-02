Polícia tenta identificar suspeitos que atiraram em turistas na praia da Barra da Tijuca, no Rio JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/02/2025 - 17h59 (Atualizado em 28/02/2025 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia do Rio tenta identificar os suspeitos que atiraram em dois turistas argentinos durante uma tentativa de assalto, na praia da Barra da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, eles passaram por cirurgias para retirada das balas que ficaram alojadas. Um deles está em estado grave. O quadro de saúde do outro é estável. E ainda: Lula e Tarcísio de Freitas lançam edital para obra do túnel Santos-Guarujá.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD