Policial Militar é afastado após confundir marceneiro com criminoso em SP

Polícia afasta PM que matou marceneiro ao confundi-lo com criminoso em SP

Um policial militar foi afastado após atirar em Guilherme Dias, um marceneiro de 26 anos, na zona sul de São Paulo. Guilherme havia acabado de sair do trabalho quando foi confundido com criminosos em motocicletas. Durante uma tentativa de roubo, o policial Fábio de Almeida disparou e atingiu Guilherme enquanto ele atravessava a avenida com amigos.

O incidente ocorreu próximo a um ponto de ônibus onde a vítima aguardava para voltar para casa. Fábio de Almeida foi preso no local por homicídio culposo, mas liberado após pagar fiança. As investigações estão sendo conduzidas pelo DHPP com acompanhamento da Polícia Militar para determinar as responsabilidades no caso.

Assista ao vídeo - Polícia afasta PM que matou marceneiro ao confundi-lo com criminoso em SP

