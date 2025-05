Possível saída de Ancelotti do Real Madrid gera expectativa no Brasil Rumores indicam que técnico italiano pode assumir a seleção brasileira JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/05/2025 - 00h16 (Atualizado em 10/05/2025 - 00h16 ) twitter

Saída de Xabi Alonso do Bayer Leverkusen aumenta rumor de Ancelotti na seleção brasileira

A expectativa sobre Carlo Ancelotti se tornar o próximo técnico da seleção brasileira aumentou após o Bayer Leverkusen confirmar a saída de Xabi Alonso. O espanhol é visto como o principal candidato para assumir o comando do Real Madrid, posição atualmente ocupada por Ancelotti, que pode deixar o clube após o clássico contra o Barcelona.

Os torcedores do Real Madrid já demonstram sinais de despedida para o técnico italiano, exibindo faixas no centro de treinamento do clube. A confirmação da saída de Ancelotti pode ocorrer no próximo domingo (11), após o importante confronto com o Barcelona. A possível mudança no comando técnico do Real Madrid intensifica as especulações sobre o futuro de Ancelotti e sua possível ida para a seleção brasileira.

