Preços da cesta básica caem em maio em várias capitais brasileiras São Paulo registra maior custo, apesar das quedas gerais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/06/2025 - 00h34 (Atualizado em 07/06/2025 - 00h34 ) twitter

Dieese: alimentos da cesta básica ficam mais baratos em 17 capitais brasileiras

Os preços dos alimentos da cesta básica caíram em maio em 15 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese no Brasil. Mesmo assim, São Paulo registrou o maior custo para a cesta básica, com moradores pagando quase R$ 900. Este valor serve como base para calcular o salário necessário para uma família de quatro pessoas cobrir despesas essenciais, estimado em R$ 7.528.

O preço do tomate caiu em todas as capitais pesquisadas, com Belo Horizonte registrando a maior queda. O arroz também teve redução de preço, especialmente em Vitória. Apesar dos aumentos nos preços de produtos como carne bovina, café e pão francês, as maiores reduções no custo da cesta básica ocorreram em Recife, Belo Horizonte e Fortaleza. Em Florianópolis e Belém, os preços permaneceram estáveis.

Apesar da diminuição observada em maio, a cesta básica acumula aumentos desde o início do ano em todas as capitais. As famílias que ganham um ou dois salários mínimos enfrentam dificuldades para adquirir alimentos de qualidade e pagar todas as contas necessárias.

Assista ao vídeo - Dieese: alimentos da cesta básica ficam mais baratos em 17 capitais brasileiras

