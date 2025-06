Trump confirma que representantes dos EUA e China se encontrarão para negociar taxas de importação

O presidente Donald Trump confirmou nesta sexta-feira (6) que representantes dos Estados Unidos e da China vão se encontrar na segunda (9) para negociar tarifas de importação. O objetivo do encontro é chegar a um acordo tarifário entre as duas maiores potências econômicas do mundo. Além da guerra tarifária, Trump enfrenta também uma guerra particular com Elon Musk. O presidente diz que pode até vender ou doar o carro que comprou da montadora do bilionário, no início do ano. Elon Musk se propôs a conversar por telefone com Donald Trump, mas segundo a Casa Branca, o presidente não tem a intenção de fazer as pazes com o bilionário. O clima entre os dois pesou depois das críticas públicas de Musk ao pacote fiscal que os republicanos tentam aprovar no senado.



